Широков: Полгода у «Спартака» уйдёт на притирку

Известный российский экс-футболист Роман Широков поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив московского «Спартака».

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что победа «красно-белых» в матче с «Динамо» не удивила, так как спартаковцы и в поединке с ЦСКА смотрелись неплохо, но просто не сумели реализовать свои моменты. Роман отметил, что в следующем сезоне «Спартак» сможет претендовать на более высокие места, но ближайшие полгода у московской команды уйдут на притирку.

Напомним, что на данный момент «Спартак» под шефством Паоло Ваноли занимает девятую строчку в РПЛ.