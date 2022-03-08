Самедов: Легионеры? Пусть уезжают, я только рад буду

Российский экс-полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Самедов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного отъезда легионеров из России.

Самедов сказал «Спорт-Экспрессу», что его не удивило решение ФИФА разрешить иностранным игрокам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Александр отметил, что не против того, чтобы легионеры уехали, а он этому будет только рад.

Напомним, что некоторые иностранные футболисты и тренеры уже покинули российские клубы из-за ситуации на Украине.