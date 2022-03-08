Член исполкома РФС о решении ФИФА по легионерам в России: «Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Все люди, которые связаны с футболом, относятся к этому с возмущением. Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом», — приводит слова Гершковича «СЭ».

По словам Гершковича, РФС принимает все меры, чтобы избежать негативных для лиги последствий, но на легионеров у нас не оказывается никакого давления, каждый для себя сам решает, как ему поступать.

Напомним, что в понедельник ФИФА разрешила легионерам приостанавливать свои контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.