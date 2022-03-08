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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Магкеев скоро вернётся к тренировкам

08 Марта 2022 • 11:40 Комментировать

Российский полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев в ближайшее время вернётся к полноценным тренировкам после разрыва крестообразных связок.

Как рассказал «Спорт-Экспрессу» агент игрока Александр Клюев, у Магкеева положительная динамика восстановления, так что в в самое ближайшее время полузащитник должен вернуться к тренировкам в общей группе.

Напомним, что в конце сентября в матче с «Химками» 22-летний Магкеев получил разрыв крестообразных связок. В этом сезоне Станислав провёл в РПЛ семь поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Станислав Магкеев
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