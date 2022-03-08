Смородская о решении ФИФА по поводу легионеров в России: «На мой взгляд, дальше ничего лучше не будет»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу заявления ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Решение ожидаемо. На мой взгляд, дальше ничего лучше не будет», — приводит слова Смородской «СЭ».

По мнению менеджера, сейчас сложно спрогнозировать, сколько иностранцев покинут наш чемпионат. Ситуация, как у «Краснодара», который в один день покинули восемь легионеров, может произойти с каждым.

Напомним, что в понедельник ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.