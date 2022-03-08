Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев подвел итоги 20-го тура чемпионата России.

- Какое событие стало главным для вас в прошедшем туре?



- Я бы отметил хорошую игру «Спартака». Не столько даже результат, сколько качество игры. То есть новое направление командных взаимодействий.



- Что вы имеете в виду?



- Коллективное направление в развитие атакующих действий. Это больше стало похоже на игру «Спартака» времен Романцева и Бескова. То есть на спартаковский футбол, от которого команда ушла. Как развивались атаки, как команда прикладывала усилия, это очень напоминало как раз тот футбол. Было видно, что ребята понимают эту игру. Было заметно, как они воодушевлены.



- «Динамо», ведущее борьбу за золото, вас разочаровало?



- «Динамо» разочаровало своими ошибками. Бело-голубые допускали больше оплошностей, чем положено. Этим и воспользовались спартаковцы. Я бы не сказал, что хозяева стали играть хуже. Они играли хорошо для свого футбола, но им не хватало быстроты в атакующих действиях. Особенно в конечной фазе атак.



- ЦСКА выиграл у «Нижнего Новгорода» на последних секундах. Армейцы наиграли на победу?



- В целом наиграли. Они были лучше, и это прекрасно понимали даже нижегородцы. ЦСКА не хватало надежности, уверенности и фарта в атакующих действиях. Но я бы отдал должное гостям: армейцы не могли забить еще и потому, что нижегородцы хорошо знали, как обороняться.



- Что скажете о матче «Локомотива» с «Химками», который получился интригующим?



- Мне эта игра не очень понравилась. Это была эмоциональная игра, но глубокого содержания и понимания я не увидел. Это была больше игра ошибок, а не закономерностей. Футболисты допускали большое количество брака. Если смотреть на качество игры в других матчах тура, то этот матч явно уступал.



- «Химки» подали протест на КДК, чтобы «Локомотиву» присудили техническое поражение за то, что у него в составе вышел Кухта, который должен был отбывать дисквалификацию. Как отнеслись к этой ситуации?



- Это не очень понятно для меня, потому что я не знаком с такой ситуацией. Наверное, при переходе футболистов, кто-то должен сделать за такими нюансами. То ли российская лига, то ли клуб.

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- Еще одна интригующая игра состоялась в Краснодаре, где хозяева остались без легионеров, а гости добирались на матч на поезде. Как оцените встречу?



- Будем возвращаться к истокам формирования российского футбола. Мы не умрем из-за отъезда легионеров. А что касается матча, мне понравились хорошие эмоции и огромное желание российских футболистов показать все, что они умеют.



- «Зенит» довольно легко одолел «Уфу». Уже ничто ему не помешает выиграть чемпионство?



- Всякое может произойти. Изначально шансов на золото «Зенита» было много. Но можно вспомнить, что в истории случались разные моменты. И я не сказал бы, что питерцы добились победы легко. Они приложили максимум усилий из-за игры гостей. Уфимцы делали все возможное, чтобы достойно противостоять действующему чемпиону России.