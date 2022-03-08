Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом»

Экс-главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела предположил, что случится, если все легионеры «сине-бело-голубых» решат покинуть клуб.

«Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб всё равно станет чемпионом. И ещё не один сезон. В «Зените» собраны сильнейшие российские игроки и опытный тренерский штаб, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ», — приводит слова Петржелы «Sport24».

По мнению чешского специалиста, тренировавшего питерский клуб с 2003 по 2006 годы, даже с полностью российским составом «Зенит» не встретит особой конкуренции, лишь немного потеряв в качестве игры.

Напомним, что в понедельник ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.