Колосков о решении ФИФА разрешить легионерам в РПЛ приостанавливать контракты: «Считаю это решение правильным»

Колосков считает правильным решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты в РПЛ.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласен с решением ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты до конца сезона.

«В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в «Краснодаре». Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям. У людей есть семьи, дети. Считаю это решение правильным», — приводит слова Колоскова «СЭ».

По мнению Колоскова, в скором времени все футболисты из «европейских недружественных стран» покинут наш чемпионат.

Напомним, что ранее стало известно, что «Краснодар» приостановил контракты сразу с восемью легионерами.

В понедельник ФИФА приняла решение разрешить игрокам и тренерам официально покидать российские клубы. Легионеры, приостановившие свои контракты, будут иметь возможность заключить договор с иностранным клубом сроком до лета.