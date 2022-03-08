Бразильские клубы интересуются полузащитником «Зенита»

Несколько бразильских команд хотят в ближайшее время попробовать подписать полузащитника питерского «Зенита» Вендела.

По информации NETFLU, в услугах 24-летнего бразильского футболиста очень заинтересованы руководители клуба «Флуминенсе». Венделом также интересуется «Фламенго». Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам разрывать контракты с клубами РПЛ.

В этом сезоне Вендел провёл в российском чемпионате 19 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.