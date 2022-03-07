Решение принято - на официальном сайте ФИФА появилось сообщение о том, что иностранным игрокам, выступающим в России, дозволено разорвать свои контракты с клубами без санкций со стороны Федерации. Это «окно» открыто до 30 июня 2022 года, когда будет открыто следующее, реальное летнее окно. Любой разорвавший договор с российским клубом футболист вправе заключить новое соглашение с другой командой, без каких-либо санкций со стороны Федерации.

Это правило вступит в силу десятого марта, то есть у руководства российских клубов есть три дня для того, чтобы уладить эти вопросы полюбовно, если это возможно.