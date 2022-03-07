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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов сыграл свой сотый матч в составе «Краснодара»

07 Марта 2022 • 21:42 Комментировать
Краснодар
2:1
Урал
окончен

В матче двадцатого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» переиграл «Уфу», футболисты которой добирались на Кубань поездом. Для вратаря «быков» Матвея Сафонова победный матч одновременно стал юбилейным - это была его сотая игра во вратарском свитере «Краснодара», он - второй вратарь в истории клуба, добравшийся до такой цифры. В ходе этих ста матчей 23-летний Сафонов пропустил 119 голов, при этом 29 матчей он сыграл «всухую».

Из ста матчей за «Краснодар» Сафонов сыграл в РПЛ 81 игру, еще два матча в Кубке России, остальные семнадцать распределены между Лигой чемпионов и Лигой Европы. Сафонов защищает клубные цвета с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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