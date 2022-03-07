Сафонов сыграл свой сотый матч в составе «Краснодара»

В матче двадцатого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» переиграл «Уфу», футболисты которой добирались на Кубань поездом. Для вратаря «быков» Матвея Сафонова победный матч одновременно стал юбилейным - это была его сотая игра во вратарском свитере «Краснодара», он - второй вратарь в истории клуба, добравшийся до такой цифры. В ходе этих ста матчей 23-летний Сафонов пропустил 119 голов, при этом 29 матчей он сыграл «всухую».

Из ста матчей за «Краснодар» Сафонов сыграл в РПЛ 81 игру, еще два матча в Кубке России, остальные семнадцать распределены между Лигой чемпионов и Лигой Европы. Сафонов защищает клубные цвета с 2017 года.