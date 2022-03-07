Деменко: «Сейчас «быки» могут выигрывать на эмоциях»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «быков» над «Уралом».

- Команда тренировалась в другом составе с другим тренером, потом ещё тур пропустила, но сегодня они выиграли. Кто-то скажет, что «Уралу» очки не нужны и они не бьются, но это не так, они бились. «Краснодар» - молодцы. Они показали, что даже при отсутствии всех легионеров какая-то обойма у клуба есть. Президент и главный тренер не ошиблись, что эти игроки в составе. Если все-таки все легионеры покинут «Краснодар», это будет проблема. Сейчас пойдут уже другие соперники. А если мы смотрим дальше, то все-таки будем надеяться, что нам вновь откроют путь в еврокубки. Там без легионеров будет очень проблемно. Сейчас «быки» могут выиграть на эмоциях, а что будет дальше, покажет время. Сегодня Александр Сторожук был в роли главного тренера. Возможно, это шаг в будущее. Почему бы не попробовать его в роли главного тренера. Я знаю его, он достаточно амбициозный человек. Он в трудную минуту возглавил клуб, это большой опыт для него. Он - молодец. Если Саша взялся за это, то он уверен в своих силах. Почему бы не доказать уровень, на который он претендует», - сказал Деменко.