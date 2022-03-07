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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» провёл первый официальный матч в году, проиграв «Сочи» из-за пенальти на последних минутах

07 Марта 2022 • 18:31 Комментировать
Ростов
0:1
Сочи
окончен

«Ростов» и «Сочи» сошлись в двадцатом туре чемпионата России по футболу.

Протокол игры  
Ростов 0:1Сочи
  90'Нобоа Кристиан (0:1)
Песьяков Сергей   90'Сильянов Александр   81'Мелёхин Виктор   82'Осипенко Максим   90'Фольмер Кирилл  12' (Лангович Андрей (  12') Гигович АрминГлебов ДанилХасимото Кэнто  85' (Magnus Knudsen (  85') Полоз ДмитрийСоу Али  84' (Голенков Егор (  84') Алмквист Понтус  71' (Мельников Степан (  71')
Запасные: Комличенко НиколайЩетинин КириллAleksandr DyachkovМухин АлександрБабурин ЕгорТурищев МаксимСухомлинов Данила
Адамов ДенисПрохин ДанилаДркушич ВаняЮрганов ИгорьЗаика КириллЦаллагов ИбрагимНобоа КристианТерехов Сергей  63' (Макарчук Артём (  63') Бурмистров Никита  72' (Попов Ивелин (  72') Касьерра Матео   13'  72' (Мелкадзе Георгий (  72'   85') Ангбан Викторьен  47' (Юсупов Артур (  47')
Запасные: Джанаев СосланЖоаозиньо РамосМаргасов ТимофейЗаболотный НиколайВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
07 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Первый официальный матч в 2020-м году «Ростов» провёл последним из всех клубов РПЛ и ФНЛ. Матч 19-го тура был перенесён, из Кубка России ростовчане вылетели ещё осенью, так что игра против «Сочи» стала первой в году для футболистов Виталия Кафанова и уже третьей – для команды Владимира Федотова. Уже и усталость может накопиться, ведь после изнурительных сборов провести три матча за неделю одним составом – задача сложная.

Тренер «Сочи», конечно сделал пару замен, освежив состав, но было видно, что гостям явно не хватает свежести. «Ростов» Кафанова же решил сыграть с позиции силы, захватив мяч и территорию, однако тут было видно, что ростовчанам не хватает сыгранности. Много коротких передач, никакого продвижения вперёд, обострения, что называется, стерильное владение, хотя его и было много.

В таком темпе «Сочи» даже опаснее отвечал. В одной из контратак Никита Бурмистров классно разогнался и выложил заброс на дальний угол вратарской, куда уже примчался Кассьерра. Матео пробил головой с отклонением, попав в штангу. «Ростов» в вялых и изматывающих позиционных атаках ответить не смог, зато убаюкал «Сочи» этим темпом, усыпил бдительность отдельных футболистов.

Так под самый занавес первого тайма Прохин вдруг решил передачей назад организовать Али Соу выход один на один. Спас только Адамов, который прочувствовал момент чуть раньше и своевременным выходом мяч накрыл. Уже после перерыва Федотов решил добавить интеллекта в игру «Сочи», выпустив на поле Артура Юсупова. Гости сразу забегали веселее и момент создали. Как раз из центра пошла обостряющая передача на левый край штрафной площади, оттуда Терехов пробил-прострелил в направлении дальнего угла, но немного не попал.

Следом устал уже и сам Сергей Терехов, проводивший третий матч без замен. Его заменил Артём Макарчук. «Ростов» так и играл без изменений во втором тайме, но ничего придумать не мог. Алмквист регулярно бил мимо ворот с дальней дистанции, а Полоз с Соу растворялись среди защитников. Как раз Понтуса и снял в концовке Виталий Кафанов, заменив шведа на Степана Мельникова.

Гости могли вырвать победу, на последних минутах создав момент усилиями Нобоа, мяч скинувшего, и Мелкадзе, с лёту пробившего, - Песьяков парировал. На гол никто не наиграл, но гости его всё-таки забили. В руку Осипенко мяч попал после суматохи на корнере, а Кристиан Нобоа уверенно реализовал пенальти - 0:1. В своём первом официальном матче 2022-го года «Ростов» минимально проиграл «Сочи».

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