Шикарный гол Кругового и добавка от Малкома: «Зенит» зачехлил «Уфу» и оформил 5-очковый отрыв от «Динамо»

В перенесённом с воскресенья на понедельник матче 20-го тура РПЛ сошлись «Зенит» и «Уфа»

Поражение «Динамо» от «Спартака» стало хорошей новостью для «Зенита». Оно означало, что питерцы сделают себе пятиочковый отрыв от второго места, если обыграют дома «Уфу». С одной стороны, команда из Башкирии – аутсайдер лиги, в прошлом году питерцы разгромили её в родных стенах 6:0. Но с другой стороны, два года назад «сине-бело-голубые» не одолели её на «Газпром Арене» – 0:0. И в первом круге текущего сезона в Уфе была ничья, и раньше.

Первый тайм прошёл хорошо для гостей. Ряд моментов владевшие территориальным преимуществом питерцы имели, но ничего не реализовали. В начале матча Юри Алберто и Круговой прицеливались к левому углу чужих ворот – неудачно. На десятой минуте Малком принял поперечный пас от Клаудиньо и навесил, а Юри Алберто головой послал мяч правее створа. На 25-й минуте Алберто не переиграл головой Беленова на левой штанге после скидки Дзюбы.

Оставив решение результативных задач на второй тайм, «Зенит» не прогадал. На 49-й минуте Круговой совершил проход и выполнил прострел слева от лицевой на ближнюю штангу, а Юри Алберто не смог нанести нормальный удар и слабо покатил мяч в руки Беленову. Но ничего страшного в этом для питерцев не было. Совсем скоро Круговой из-за пределов штрафной с подбора закрутил мяч в правую девятку, что позволило Семаку победоносно вскинуть руки на бровке (1:0).

«Уфа» не нашла в себе ресурсов переломить ход встречи в гостях у действующего и наиболее вероятного очередного чемпиона. Слишком разные весовые категории между кандидатом на вылет в ФНЛ и гегемоном российского футбола. Возможно, ситуация изменится, если бразильцы покинут «Зенит» из-за отстранения российских клубов от еврокубков, но это вопрос будущего, а не настоящего.

Позиционная игра питерцев привела ко второму голу в ворота гостей на 67-й минуте. Короткая передача Дзюбы за пределами штрафной, дальний удар Малкома, рикошет от Журавлёва – и мяч опускается за шиворот Беленову (2:0). Уфимцы, правда, могли сократить отставание в счёте, но Касинтура вогнал мяч в перекладину, а Никитин вторым этажом не справился с Кержаковым.

Спокойно проведя концовку, «Зенит» одержал вторую подряд победу в матчах чемпионата России в 2022 году. В добавленное время Клаудиньо перебросил Беленова с близкой дистанции, но не придал мячу нужной скорости, и его вынес с ленточки Никитин. Теперь по сравнению с командой Семака «Динамо» испытывает дефицит в пять очков. Такое уже бывало в конце 2021-го.

Кирилл Иванцов