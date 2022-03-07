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Шикарный гол Кругового и добавка от Малкома: «Зенит» зачехлил «Уфу» и оформил 5-очковый отрыв от «Динамо»

07 Марта 2022 • 18:22 Комментировать
Зенит
2:0
Уфа
окончен

В перенесённом с воскресенья на понедельник матче 20-го тура РПЛ сошлись «Зенит» и «Уфа»

Протокол игры  
Зенит 2:0Уфа
(1:0) Круговой Данил51'   
(2:0) Малком Филипе67'   
Кержаков МихаилДуглас СантосЧистяков ДмитрийБарриос ВилмарСутормин Алексей  46' (Караваев Вячеслав (  46') Клаудиньо   52'Вендел Маркус  78' (Алип Нуралы (  78') Круговой ДанилYuri Alberto  69' (Сергеев Иван (  69') Дзюба Артём  69' (Ерохин Александр (  69') Малком Филипе  86' (Мостовой Андрей (  86')
Запасные: Бязров ДавидКузяев ДалерАдамов АрсенКизеев Михаил
Беленов АлександрКабутов ДмитрийПлиев КонстантинЖуравлёв ЮрийЙокич БоянКасинтура ЭгашГолубев Артём  61' (Никитин Алексей (  61') Фищенко Руслан  81' (Иванов Олег (  81') Мрзляк Филип  71' (Камилов Владислав (  71'   87') Саплинов Александр  59' (Dilan Ortiz (  59') Тьягу Родригеш  71' (Емельянов Данила (  71')
Запасные: Сухов АлександрУрунов ОстонМилетич НеманьяЧичкан Антон
07 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Поражение «Динамо» от «Спартака» стало хорошей новостью для «Зенита». Оно означало, что питерцы сделают себе пятиочковый отрыв от второго места, если обыграют дома «Уфу». С одной стороны, команда из Башкирии – аутсайдер лиги, в прошлом году питерцы разгромили её в родных стенах 6:0. Но с другой стороны, два года назад «сине-бело-голубые» не одолели её на «Газпром Арене» – 0:0. И в первом круге текущего сезона в Уфе была ничья, и раньше.

Первый тайм прошёл хорошо для гостей. Ряд моментов владевшие территориальным преимуществом питерцы имели, но ничего не реализовали. В начале матча Юри Алберто и Круговой прицеливались к левому углу чужих ворот – неудачно. На десятой минуте Малком принял поперечный пас от Клаудиньо и навесил, а Юри Алберто головой послал мяч правее створа. На 25-й минуте Алберто не переиграл головой Беленова на левой штанге после скидки Дзюбы.

Оставив решение результативных задач на второй тайм, «Зенит» не прогадал. На 49-й минуте Круговой совершил проход и выполнил прострел слева от лицевой на ближнюю штангу, а Юри Алберто не смог нанести нормальный удар и слабо покатил мяч в руки Беленову. Но ничего страшного в этом для питерцев не было. Совсем скоро Круговой из-за пределов штрафной с подбора закрутил мяч в правую девятку, что позволило Семаку победоносно вскинуть руки на бровке (1:0).

«Уфа» не нашла в себе ресурсов переломить ход встречи в гостях у действующего и наиболее вероятного очередного чемпиона. Слишком разные весовые категории между кандидатом на вылет в ФНЛ и гегемоном российского футбола. Возможно, ситуация изменится, если бразильцы покинут «Зенит» из-за отстранения российских клубов от еврокубков, но это вопрос будущего, а не настоящего.

Позиционная игра питерцев привела ко второму голу в ворота гостей на 67-й минуте. Короткая передача Дзюбы за пределами штрафной, дальний удар Малкома, рикошет от Журавлёва – и мяч опускается за шиворот Беленову (2:0). Уфимцы, правда, могли сократить отставание в счёте, но Касинтура вогнал мяч в перекладину, а Никитин вторым этажом не справился с Кержаковым.

Спокойно проведя концовку, «Зенит» одержал вторую подряд победу в матчах чемпионата России в 2022 году. В добавленное время Клаудиньо перебросил Беленова с близкой дистанции, но не придал мячу нужной скорости, и его вынес с ленточки Никитин. Теперь по сравнению с командой Семака «Динамо» испытывает дефицит в пять очков. Такое уже бывало в конце 2021-го.

Кирилл Иванцов

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Идет 5 минута Ахмат 1:0 Рубин 2.25 3.20 3.40
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