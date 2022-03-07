Кавазашвили заявил, что российские легионеры будут не нужны в Европе

Бывший футболист Анзор Кавазашвили оценил возможность ухода всех легионеров из команд российской Премьер-лиги. Его слова передает Sport24.

По его словам, легионеры, которые решат уйти из российских команд, не будут нужны ни одному клубу в Европе, поскольку иностранные игроки в РПЛ слабые.

«Всякий хлам сюда сбрасывают и огромные агентские дают», - сказал Кавазашвили.

Он также добавил, что в европейских клубах легионеры из России не смогут получить те же деньги, которые они зарабатывают и то же количество игрового времени.

В пример он привел Алекса Крала, который перешел из «Спартака» в «Вест Хэм».