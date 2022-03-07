Болельщики «Динамо» отказались от перфоманса из-за требования убрать Воронина

Болельщики московского «Динамо» отказались от баннера, который они подготовили на матч со «Спартаком». Свое решение они объяснили на странице фанатского сообщества в «Инстаграме».

«К сожалению, за несколько дней до дерби, от клуба пришел отказ на согласование подготовленного заранее баннера, в связи с тем, что на нем изображен Андрей Воронин (гражданин Украины – прим. ред)», - сказано в сообщении.

Фанаты отказались изменять лицо футболиста на плакате, поскольку Воронин много сделал для московского клуба, а также поддерживал недовольство болельщиков законом о Fan ID.

Напомним, что «бело-голубые» уступили «Спартаку» со счетом 0:2.