Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Болельщики «Динамо» отказались от перфоманса из-за требования убрать Воронина

07 Марта 2022 • 16:05 Комментировать

Болельщики московского «Динамо» отказались от баннера, который они подготовили на матч со «Спартаком». Свое решение они объяснили на странице фанатского сообщества в «Инстаграме».

«К сожалению, за несколько дней до дерби, от клуба пришел отказ на согласование подготовленного заранее баннера, в связи с тем, что на нем изображен Андрей Воронин (гражданин Украины – прим. ред)», - сказано в сообщении.

Фанаты отказались изменять лицо футболиста на плакате, поскольку Воронин много сделал для московского клуба, а также поддерживал недовольство болельщиков законом о Fan ID.

Напомним, что «бело-голубые» уступили «Спартаку» со счетом 0:2.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Воронин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Краснодар 2:1 Урал 1.42 4.70 7.50
Идет 45 минута Зенит 0:0 Уфа 1.17 7.80 17.00
Идет 45 минута Ростов 0:0 Сочи 3.25 3.25 2.36
07.03  19:00 Ахмат ... Рубин 2.25 3.20 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Марта
16:36 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что российские легионеры будут не нужны в Европе
16:05 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Динамо» отказались от перфоманса из-за требования убрать Воронина
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» – «Сочи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» – «Уфа»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:23 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Варелы — его проблема»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Терёхин подвел итоги матча «Динамо» - «Спартак»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Кухты: «Ян имел право играть с Химками»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Жирков может пропустить ближайшие два матча «Химок» из-за травмы
13:36 · Россия. Премьер-лига
«Химки» всё же собираются подать жалобу по итогам матча с «Локомотивом»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» – «Урал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
13:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Крицюк вернётся в строй
12:54 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев: «Спартак» подошел к дерби ответственно, сказалось поражение от ЦСКА» эксклюзив
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Химки» пока не подавали протест по поводу результата матча с «Локомотивом»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «С Сантосом контактирую больше всего»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-директор «Спартака» считает, что «Динамо» не готово бороться за чемпионство
Все новости
Рекомендуем