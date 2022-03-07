Терёхин подвел итоги матча «Динамо» - «Спартак»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итоги дерби между «бело-голубыми» и «Спартаком».

«Любое дерби подразумевает под собой непредсказуемый результат. Удаление было непонятным, конечно. Но это моё мнение. Я не судья, у них там свои правила. Результат стал обидным для «Динамо». Но. Если бы не удаление, был бы совершенно другой матч.

Что касается шансов на чемпионство у «Динамо». Даже если бы «бело-голубые» обыграли «Спартак», «Зенит» всё равно бы стал чемпионом. Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом. «Динамо» будет биться за второе место, всё в наших руках. Чемпион у нас один, наверняка «Зенит» возьмёт титул и в этом году. А нам дай Бог стать вторыми-третьими, это было бы отлично.

Давно «Динамо» там не было. Сейчас у команды хороший состав, добавился ещё Смолов. Отличный состав, но ещё молодой. Надеюсь, с годами они будут только лучше, нужно, чтобы они не уехали никуда и остались в клубе. Многое происходит благодаря Шварцу, с тренером угадали. Мне очень нравится, как выглядит команда», - сказал Терёхин.