Жирков может пропустить ближайшие два матча «Химок» из-за травмы

Опытный российский полузащитник «Химок» Юрий Жирков из-за повреждения может пропустить ближайшие два поединка подмосковной команды в РПЛ.

Как рассказал «Спорт-Экспрессу» один из руководителей «Химок» Роман Терюшков, 38-летний российский футболист получил микротравму, так что его участие в двух ближайших матчах РПЛ против «Сочи» и «Урала» находится под большим вопросом.

Напомним, что Юрий Жирков перебрался в «Химки» этой зимой. Опытный полузащитник успел провести в составе подмосковного клуба две встречи.