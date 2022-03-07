Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков может пропустить ближайшие два матча «Химок» из-за травмы

07 Марта 2022 • 13:42 Комментировать

Опытный российский полузащитник «Химок» Юрий Жирков из-за повреждения может пропустить ближайшие два поединка подмосковной команды в РПЛ.

Как рассказал «Спорт-Экспрессу» один из руководителей «Химок» Роман Терюшков, 38-летний российский футболист получил микротравму, так что его участие в двух ближайших матчах РПЛ против «Сочи» и «Урала» находится под большим вопросом.

Напомним, что Юрий Жирков перебрался в «Химки» этой зимой. Опытный полузащитник успел провести в составе подмосковного клуба две встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Российская Премьер-Лига Юрий Жирков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.03  14:00 Краснодар ... Урал 1.42 4.70 7.50
07.03  16:30 Зенит ... Уфа 1.17 7.80 17.00
07.03  16:30 Ростов ... Сочи 3.25 3.25 2.36
07.03  19:00 Ахмат ... Рубин 2.25 3.20 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Марта
13:42 · Россия. Премьер-лига
Жирков может пропустить ближайшие два матча «Химок» из-за травмы
13:36 · Россия. Премьер-лига
«Химки» всё же собираются подать жалобу по итогам матча с «Локомотивом»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» – «Урал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
13:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Крицюк вернётся в строй
12:54 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев: «Спартак» подошел к дерби ответственно, сказалось поражение от ЦСКА» эксклюзив
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Химки» пока не подавали протест по поводу результата матча с «Локомотивом»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «С Сантосом контактирую больше всего»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-директор «Спартака» считает, что «Динамо» не готово бороться за чемпионство
11:48 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Спартак» сильно изменился после прихода Ваноли
11:35 · Россия. Премьер-лига
Андрей Червиченко: Борьба «Динамо» за чемпионство не окончена, «Зенит» обязательно оступится эксклюзив
11:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» выпустил заявление по поводу переноса домашнего матча с «КАМАЗом»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир считает, что у «Динамо» ещё есть шансы на чемпионство
11:17 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Счастлив, что наконец-то получилось забить»
11:13 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» дома не может победить «Спартак» в 13 матчах кряду
11:10 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Непонятно, что происходит с «Динамо»»
Все новости
Рекомендуем