Стало известно, когда Крицюк вернётся в строй

Российский голкипер «Зенита» Станислав Крицюк продолжает восстанавливаться после травмы и в ближайший месяц точно не появится на поле в составе питерской команды.

По информации Metaraitings.ru, 31-летний вратарь вернётся на поле не раньше апреля месяца. Станислав всё ещё занимается по индивидуальной программе. Стоит отметить, что ещё один голкипер «Зенита», а именно Даниил Одоевский, также не сможет помочь питерскому клубу в ближайшие пару недель из-за травмы пальца.

Напомним, что в этом сезоне Станислав Крицюк провёл в РПЛ семь матчей.