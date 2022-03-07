Круговой: «С Сантосом контактирую больше всего»

Защитник «Зенита» Даниил Круговой поведал о дружбе с легионерами в санкт-петербургском клубе.

«Язык футбола везде одинаков, вне зависимости от национальности, поэтому проблем в общении с бразильцами нет. Общаемся не только на тренировках и играх, можем вместе сходить в ресторан. С Дугласом Сантосом контактирую больше всего», — цитирует Кругового пресс-служба «Зенита».

Также футболист, говоря о пропущенных командой мячах, после зимней паузы, посетовал на ошибки в обороне. Круговой заявил, что заслуга нападающих соперника в этих моментах была не столь велика.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко. Преимущество над московским «Динамо» составляет 2 балла. Однако сине-бело-голубые имеют одну игру в запасе.

В нынешнем сезоне чемпионата России Круговой провел за питерцев 15 матчей, сделав две результативные передачи.