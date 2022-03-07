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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой: «С Сантосом контактирую больше всего»

07 Марта 2022 • 11:57 Комментировать
Зенит
...
Уфа
Через 4 ч. 19 мин.
 Защитник «Зенита» Даниил Круговой поведал о дружбе с легионерами в санкт-петербургском клубе. 
 «Язык футбола везде одинаков, вне зависимости от национальности, поэтому проблем в общении с бразильцами нет. Общаемся не только на тренировках и играх, можем вместе сходить в ресторан. С Дугласом Сантосом контактирую больше всего», — цитирует Кругового пресс-служба «Зенита». 
 Также футболист, говоря о пропущенных командой мячах, после зимней паузы, посетовал на ошибки в обороне. Круговой заявил, что заслуга нападающих соперника в этих моментах была не столь велика.
 На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко. Преимущество над московским «Динамо» составляет 2 балла. Однако сине-бело-голубые имеют одну игру в запасе. 
 В нынешнем сезоне чемпионата России Круговой провел за питерцев 15 матчей, сделав две результативные передачи.  
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Данил Круговой
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