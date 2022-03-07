Игнатьев: «Счастлив, что наконец-то получилось забить»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев прокомментировал свой гол в матче 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня получилось наконец-то забить. К сожалению, мы не выиграли, хотя по игре владели большим преимуществом», — цитирует Игнатьева официальный сайт «Крыльев Советов».

Также футболист признался, что ему было легко влиться в самарскую команду, после переезда.

Напомним, что «Крылья» арендовали Игнатьева у «Рубина» зимой нынешнего года. В текущем сезоне форвард провел за казанцев девять матчей, не отличившись в них результативными действиями. Гол в ворота «Арсенала» стал первым для игрока за 1.5 года.