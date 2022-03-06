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ЦСКА надеется на скорое возвращение в строй Марио Фернандеса, несмотря на перелом носа и сотрясение мозга

06 Марта 2022 • 20:06 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Нижний Новгород
окончен

Московский ЦСКА надеется на то, что отсутствие в строю защитника Марио Фернандеса не будет носить длительный характер, несмотря на полученные игроком перелом носа и сотрясение мозга в матче 20-го тура российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Официальный сайт «армейцев» сообщает, что футболист уже прошёл тщательное медицинское обследование, не выявившее таких повреждений, которые бы потребовали длительного срока на реабилитацию. Марио Фернандес пока что продолжает находиться под наблюдением врачей ЦСКА.

«Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес
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