Гол Чалова обеспечил победу «Базеля» в Лугано

23-летний российский нападающий Фёдор Чалов принёс победу «Базелю» в гостевом матче 25-го тура швейцарской Суперлиги против «Лугано».

Чалов вышел на матч в стартовом составе и забил гол уже на 9-й минуте поединка, воспользовавшись пасом канадского полузащитника Миллара. На 66-й минуте Чалов был заменён на аргентинца Матиаса Паласиоса. В самой концовке встречи «Лугано» большими силами пошёл вперёд, но нарвался на результативную контратаку, и «Базель» одержал победу со счётом 2:0.

Благодаря этой победе, «Базель» теперь делит второе место в Суперлиге с «Янг Бойз», имея в активе 44 очка. Лидирует в чемпионате Швейцарии «Цюрих», у которого 59 очков.

Фёдор Чалов выступает за «Базель» на правах аренды. Права на футболиста продолжают принадлежать московскому ЦСКА.