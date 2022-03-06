Путин подписал закон о договорных матчах – отныне наказаны могут быть не только непосредственные участники

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами. Журналистам стали известны некоторые подробности нового закона.

Теперь наказаны за договорные матчи могут быть не только их непосредственные участники – игроки, тренеры, судьи. Наказание отныне можно понести за использование инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта.

Все спортивные федерации и лиги страны будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации, обеспечив их размещение на официальных ресурсах, включать в регламенты требования о предотвращении конфликта интересов, а также обеспечивать меры для реализации этих требований.