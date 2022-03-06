Чалов снова забил за «Базель»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, выступающий в аренде за «Базель», снова отличился голом за швейцарский клуб. Чалов отличился в гостевом матче 25-го тура швейцарской Суперлиги против «Лугано».

23-летний российский нападающий забил гол уже на 9-й минуте, открыв счёт в матче. В настоящее время ещё продолжается первый тайм этого поединка. В случае победы в этой встрече, «Базель» сравняется по очкам с «Янг Бойз» в борьбе за второе место в чемпионате.

Напомним, что в прошлом туре, 3 марта, Чалов оформил дубль за «Базель» в домашнем матче с «Санкт-Галленом» (2:2).