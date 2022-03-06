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Украинский защитник Кулаков покинул «Урал»

06 Марта 2022 • 15:59 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 21 ч. 34 мин.

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, украинский защитник Денис Кулаков покинул команду.

«Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы все наладилось, он вернулся в команду, — сказал Иванов.

Президент поблагодарил футболиста за совместную работу, а также отметил, что никто больше из игроков уходить не собирается.

Кулаков перешел в «Урал» из харьковского «Металлиста» в 2015 году. С тех пор за екатеринбуржцев он провел 185 матчей, забив 1 гол. Кроме того, игрок провел два матча за сборную Украины. В нынешнем сезоне на счету футболиста 2 результативных передачи в 18 встречах.  

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в чемпионате России. Отрыв от зоны вылета — 3 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Денис Кулаков
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