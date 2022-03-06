Украинский защитник Кулаков покинул «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, украинский защитник Денис Кулаков покинул команду.

«Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы все наладилось, он вернулся в команду, — сказал Иванов.

Президент поблагодарил футболиста за совместную работу, а также отметил, что никто больше из игроков уходить не собирается.

Кулаков перешел в «Урал» из харьковского «Металлиста» в 2015 году. С тех пор за екатеринбуржцев он провел 185 матчей, забив 1 гол. Кроме того, игрок провел два матча за сборную Украины. В нынешнем сезоне на счету футболиста 2 результативных передачи в 18 встречах.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в чемпионате России. Отрыв от зоны вылета — 3 очка.