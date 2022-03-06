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Дебютные голы Игнатьева и Деспотовича, ошибки Костанцы, удаление Чаушича: «Крылья» и «Арсенал» событийно разошлись миром

06 Марта 2022 • 15:56 Комментировать
Крылья Советов
2:2
Арсенал Тула
окончен

В матче 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал».

Протокол игры  
Крылья Советов 2:2Арсенал Тула
  13'Кангва Кингс (0:1)
(1:1) Сарвели Владислав52'   
  70'Деспотович Джордже (1:2)
(2:2) Игнатьев Иван83'   
Ломаев ИванБейл Гленн   44'Солдатенков АлександрБарач МатеоГоршков ЮрийЕжов Роман   78'  80' (Пиняев Сергей (  80') Якуба Денис  72' (Цыпченко Дмитрий (  72') Костанза ФернандоЗиньковский АнтонГлушенков Максим  73' (Игнатьев Иван (  73') Сарвели Владислав  89' (Коваленко Александр (  89')
Запасные: Канунников МаксимГудков ЯнФролов ЕвгенийЛиповой ДанилОвсянников БогданСмирнов ДанилаГапонов ИльяБожин Сергей
Коченков Антон   88'Смольников ИгорьНовосельцев ИванБеляев МаксимСтепанов Данил   54'Гулиев Аяз   76'  79' (Костадинов Георги (  79') Чаушич Горан   61'   86'Кангва КингсДавиташвили Зурико   66'  87' (Суханов Артём Романович (  87') Деспотович Джордже  78' (Марков Евгений (  78') Кангва Эванс  90' (Хабибов Ансор (  90')
Запасные: Кулешин ИльяШамов ЕгорЛуценко ЕвгенийПанченко КириллАджоев ГурамСокол АртёмЛевашов МихаилРадакович Урош
06 марта. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

В матче середняков РПЛ сошлись «Крылья Советов», которые официальных матчей в 2022 году ещё не проводили, и тульский «Арсенал», который предпочёл бы забыть первые игры года. Команда Миодрага Божовича сначала потерпела поражение от «Сочи» в рамках РПЛ, а затем вылетела из Кубка России, уступив владикавказской «Алании». За 180 минут тульские «оружейники» не забили ни одного мяча.

А в матче с «Крыльями» отличились уже на 13-й минуте. Быстрым голом отметился Кингс Кангва, но обо всём по порядку. Ведь открывать счёт должен был совсем не он – Гленн Бейл после кросса Горшкова и серии рикошетов оказался с мячом в метре от пустого створа. Уже все увидели гол, но голландец умудрился шарахнуть в штангу. Невероятный по своей сути момент, который вдохновил гостей на гол.

И тут тулякам помог легионер хозяев. Фернандо Костанца завозился у своей штрафной площади, накрыл его Кингс Кангва и мощно пробил под штангу метров с 20. «Крылья Советов» не упали духом. Самарцы понимали, что играют лучше, продолжили создавать моменты. Однако подводила реализация. Глушенков от правого угла вратарской мощно бил в ближний угол – через рикошет защитника мяч врезался в сетку с внешней стороны.

После очередного углового вообще пожар возник в тульской штрафной. Сначала бил головой Якуба – отразил Коченков, добивал Зиньковский – опять выручил голкипер, а финальный удар Смольникова пролетел в сантиметрах от створа. И ведь все игроки «Крыльев» атаковали из самого центра штрафной площади, опаснейшие удары. Гигантское преимущество Самары трансформировалось в гол только во втором тайме.

Глушенков принял мяч в центр штрафной площади, но бить не стал, покатив левее на свободного Сарвели. Владиславу удался бильярдный удар в дальний угол, с которым Коченков никак не мог справиться – 1:1. Но «непутёвый» Костанца перечеркнул и эти усилия партнёров, локтем прервав заброс Эванса Кангва. Шадыханов указал на 11-метровую отметку, а Джордже Деспотович с неё точно пробил, оформив дебютный гол за тульский «Арсенал».

Но не наиграли на победу гости, точно не наиграли. Восстановить справедливость смог Иван Игнатьев, через 10 минут после выхода на замену замкнувший классный кросс Бейла. Форвард отлично сыграл на опережение, в касание замкнув передачу – 2:2. Для большей остросюжетности матчу не хватало ещё удаления и Горан Чаушич его заработал за 4 минуты до конца. В меньшинстве завершал матч «Арсенал», но выстоял и увёз-таки ничью из Самары.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Арсенал Тула
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