КДК РФС рассмотрит обстоятельства дисквалификации Кухты

В КДК РФС прокомментировали вопрос о неотработанной дисквалификации чешского нападающего «Локомотива» Яна Кухты. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комментариев по этому вопросу не будет, пока дисквалификация не будет проверена. По его словам, нужно узнать, чем это подтверждается.

Напомним, что Ян Кухта вышел на поле в матче «Локомотива» с подмосковными «Химками», что стало поводом для подачи протеста.

Выступая в чешском чемпионате, Кухта получил дисквалификацию на два матча, но отработал только один из них. В этом заключается претензия подмосковного клуба.