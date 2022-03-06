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Болельщики «Локомотива» просят назначить Лоскова главным тренером

06 Марта 2022 • 14:56 Комментировать

Болельщики московского «Локомотива» выступили в поддержку Дмитрия Лоськова, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера. Баннер на эту тему вывесили на матче с «Химками».

На полотне с надписью «И.О Лоськов» приставку И.О болельщики перечеркнули.

Напомним, что Дмитрий Лоськов долгое время играл в составе московского клуба, а после завершения профессиональной карьеры начал работать в его системе.

После того, как немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул команду и улетел из России, Дмитрия Лоскова назначили на должность исполняющего обязанности главного тренера.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов
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