Болельщики «Локомотива» просят назначить Лоскова главным тренером

Болельщики московского «Локомотива» выступили в поддержку Дмитрия Лоськова, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера. Баннер на эту тему вывесили на матче с «Химками».

На полотне с надписью «И.О Лоськов» приставку И.О болельщики перечеркнули.

Напомним, что Дмитрий Лоськов долгое время играл в составе московского клуба, а после завершения профессиональной карьеры начал работать в его системе.

После того, как немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул команду и улетел из России, Дмитрия Лоскова назначили на должность исполняющего обязанности главного тренера.