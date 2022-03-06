Легионеры «Химок» не собираются покидать команду

Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета футбольного клуба «Химки», рассказал о настроении легионеров клуба. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

По словам Терюшкова, никто из иностранных футболистов не собирается уходить из команды и обстановка в коллективе нормальная.

Отметим, что на данный момент «Химки» занимают шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.

В данный момент подмосковный клуб в рамках очередного тура играет с московским «Локомотивом».

К середине первой половины встречи «железнодорожники» ведут со счетом 2:1.

Прямая текстовая трансляция матча доступна по ссылке.