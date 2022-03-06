Колосков о предстоящем московском дерби: «Динамо» — формальный фаворит, конечно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об ожиданиях от предстоящего матча «Динамо» - «Спартак». Его слова передает Sport24.

По словам Колоскова, «Динамо» является формальным лидером в этом матче, но борьба между командами будет жесткой.

Колосков добавил, что сейчас «Спартак» нестабилен, однако это второе дерби подряд для «красно-белых», а значит подготовиться к нему они должны особенно тщательно.

Победит, по мнению Колоскова, та команда, которая подойдет к этому матчу в лучшей физической и психологической форме.

Напомним, что московское дерби состоится 6 марта в 19:00 по московскому времени.