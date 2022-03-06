В ЦСКА рассказали о состоянии Фернандеса после перелома носа

В пресс-службе московского ЦСКА рассказали о самочувствии Марио Фернандеса. Он получил повреждение во время прошедшего матча с «Нижним Новгородом».
Во второй половине встречи Фернандес столкнулся с оппонентом и вынужден был покинуть поле. По словам наставника «армейцев» Алексея Березуцкого, Фернандес сломал нос и получил сотрясение мозга.
Позднее стало известно, что футболист прошел дополнительное медицинское обследование. Сейчас он находится под надзором клубных врачей.
О том, сколько времени Фернандесу потребуется на восстановление, станет известно после того, как врачи оценят динамику его состояния.