В ЦСКА рассказали о состоянии Фернандеса после перелома носа

В пресс-службе московского ЦСКА рассказали о самочувствии Марио Фернандеса. Он получил повреждение во время прошедшего матча с «Нижним Новгородом».

Во второй половине встречи Фернандес столкнулся с оппонентом и вынужден был покинуть поле. По словам наставника «армейцев» Алексея Березуцкого, Фернандес сломал нос и получил сотрясение мозга.

Позднее стало известно, что футболист прошел дополнительное медицинское обследование. Сейчас он находится под надзором клубных врачей.

О том, сколько времени Фернандесу потребуется на восстановление, станет известно после того, как врачи оценят динамику его состояния.