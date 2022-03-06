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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин похвалил Языджи

06 Марта 2022 • 12:50 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Нижний Новгород
окончен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями об игре новичка армейцев Юсуфа Языджи. Экс-футболист сборной России похвалил турка, попытавшись сравнить его с прежним лидером москвичей Николой Влашичем.   

«Станет ли Языджи новым Влашичем? Не хочу после нескольких туров говорить, что это новый Влашич, но Языджи исполняет очень качественные стандарты, у него хорошая левая нога», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Также Алдонин пожелал здоровья Марио Фернандесу, получившему травму во вчерашней игре против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды в январе нынешнего года из французского «Лилля». В двух проведенных матчах чемпионата России, он отличился дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Юсуф Язиджи
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