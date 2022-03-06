Алдонин похвалил Языджи

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями об игре новичка армейцев Юсуфа Языджи. Экс-футболист сборной России похвалил турка, попытавшись сравнить его с прежним лидером москвичей Николой Влашичем.

«Станет ли Языджи новым Влашичем? Не хочу после нескольких туров говорить, что это новый Влашич, но Языджи исполняет очень качественные стандарты, у него хорошая левая нога», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Также Алдонин пожелал здоровья Марио Фернандесу, получившему травму во вчерашней игре против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды в январе нынешнего года из французского «Лилля». В двух проведенных матчах чемпионата России, он отличился дважды.