Широков: «Два проигранных московских дерби болельщики «Спартаку» не простят»

Российский футболист, бывший игрок московского «Спартака» Роман Широков поделился мыслями перед встречей «красно-белых» с московским «Динамо». Его слова передает Sport24.

По словам Широкова, в дерби никогда нельзя выделять фаворитов. При этом предпочтение футболист отдал московскому «Динамо», поскольку встреча будет проходить на их поле. Он также напомнил, что «Динамо» участвует в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

При этом Широков добавил, что болельщики московского «Спартака» не простят своей команде поражение во втором московском дерби подряд. Напомним, что ранее «красно-белые» уступили ЦСКА.