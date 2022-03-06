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Широков: «Два проигранных московских дерби болельщики «Спартаку» не простят»

06 Марта 2022 • 12:15 Комментировать

Российский футболист, бывший игрок московского «Спартака» Роман Широков поделился мыслями перед встречей «красно-белых» с московским «Динамо». Его слова передает Sport24.

По словам Широкова, в дерби никогда нельзя выделять фаворитов. При этом предпочтение футболист отдал московскому «Динамо», поскольку встреча будет проходить на их поле. Он также напомнил, что «Динамо» участвует в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

При этом Широков добавил, что болельщики московского «Спартака» не простят своей команде поражение во втором московском дерби подряд. Напомним, что ранее «красно-белые» уступили ЦСКА.


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Спартак Москва Динамо Москва Роман Широков
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