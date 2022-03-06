Юрий Сёмин поделился ожиданиями от встречи «Динамо» и «Спартака»

Известный российский специалист Юрий Сёмин рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби московских команд. «Динамо» и «Спартак» выйдут на поле 6 марта в 19:00 по московскому времени.

В интервью «РБ Спорт» Сёмин заявил, что фаворита в этом матче назвать нельзя, а говорить о победе той или иной команды сложно.

По его мнению, обе команды будут бороться за то, чтобы заработать три очка. Сёмин также назвал «Динамо» и «Спартак» двумя сильнейшими командами России.

«Думаю, сегодня будет отличный футбол!» - поделился мыслями тренер.

Он добавил, что смотреть матч «Динамо» - «Спартак» будет на стадионе.