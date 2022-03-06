Губерниев поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Спартак»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, чего он ждет от предстоящей встречи «Динамо» со «Спартаком». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Комментатор не смог выделить фаворита в этом матче. Оба московских клуба, по его словам, находятся в нестабильной ситуации. «Динамо» имеет «хороший ход», а «Спартак» постарается реабилитироваться за поражение в матче с ЦСКА.

«Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули», - сказал Губерниев.

Он добавил, что ждет яркого футбола, а также множества забитых мячей.

Противостояние московских клубов Губерниев назвал классикой.