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Губерниев поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Спартак»

06 Марта 2022 • 11:43 Комментировать

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, чего он ждет от предстоящей встречи «Динамо» со «Спартаком». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Комментатор не смог выделить фаворита в этом матче. Оба московских клуба, по его словам, находятся в нестабильной ситуации. «Динамо» имеет «хороший ход», а «Спартак» постарается реабилитироваться за поражение в матче с ЦСКА.

«Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули», - сказал Губерниев.

Он добавил, что ждет яркого футбола, а также множества забитых мячей.

Противостояние московских клубов Губерниев назвал классикой.


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Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Губерниев РПЛ
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