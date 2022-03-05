Сергей Иванов назвал судейство в матче ЦСКА – «Нижний Новгород» убожеством

Член Совета безопасности РФ Сергей Иванов в общении с журналистами подверг резкой критике судейство в матче ЦСКА против «Нижнего Новгорода» (1:0).

Иванов резко раскритиковал главного арбитра матча Павла Кукуяна за то, что он сначала указал на аут в пользу ЦСКА, а после этого изменил своё решение и отдал право «Нижнему Новгороду».

«Вот оно, наше судейство. Убожество», – подвёл итог Иванов.

Стоит отметить, что ранее судейство в матче ЦСКА – «Нижний Новгород» не менее жёсткой критике подверг Сергей Хусаинов.