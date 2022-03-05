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Кержаков оценил матч против ЦСКА

05 Марта 2022 • 23:25 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Нижний Новгород
окончен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА (0:1).

На послематчевой пресс-конференции Кержаков отметил, что он не совсем доволен игрой своей команды. Обратив внимание на тот момент, что именно в эпизоде с пропущенным в добавленное время голом нижегородцы сыграли хуже оппонента, что и привело к поражению.

Отметим, что победный гол за ЦСКА забил Юсуф Язиджи уже в добавленное ко второму тайму время, а с 42-й минуты матча, после удаления Акоша Кечкеша, «Нижний Новгород» играл в меньшинстве.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нижний Новгород Александр Кержаков
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окончен ЦСКА Москва 1:0 Нижний Новгород 1.40 4.60 9.00
06.03  14:00 Локомотив Москва ... Химки 1.60 4.10 5.50
06.03  14:00 Крылья Советов ... Арсенал Тула 1.80 3.60 4.60
06.03  19:00 Динамо Москва ... Спартак Москва 2.24 3.55 3.25
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