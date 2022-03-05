Кержаков оценил матч против ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА (0:1).

На послематчевой пресс-конференции Кержаков отметил, что он не совсем доволен игрой своей команды. Обратив внимание на тот момент, что именно в эпизоде с пропущенным в добавленное время голом нижегородцы сыграли хуже оппонента, что и привело к поражению.

Отметим, что победный гол за ЦСКА забил Юсуф Язиджи уже в добавленное ко второму тайму время, а с 42-й минуты матча, после удаления Акоша Кечкеша, «Нижний Новгород» играл в меньшинстве.