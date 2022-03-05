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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Язиджи снова принёс победу ЦСКА: «армейцы» тайм играл в большинстве, но забили команде Кержакова только на последних секундах

05 Марта 2022 • 21:01 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Нижний Новгород
окончен

В первом матче 20-го тура РПЛ сошлись ЦСКА и «Нижний Новгород».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:0Нижний Новгород
Акинфеев ИгорьФукс Бруно  56' (Эджуке Чидера (  56') Бийол ЯкаДивеев ИгорьФернандес Марио  88' (Набабкин Кирилл (  88') Гбамин Жан-ФилиппДзагоев Алан  46' (Зайнутдинов Бактиёр (  46') Обляков ИванКарраскаль Хорхе   44'  75' (Ахметов Ильзат (  75') Медина Хесус  57' (Яковлев Владислав (  57') Язиджи Юсуф   61'
Запасные: Мухин МаксимБоков ДанилаЩенников ГеоргийМагнуссон ХёрдурТороп Владислав
Нигматуллин АртурКечкеш Акош   42'Гоцук КириллАлександров ВикторСтоцкий ДмитрийКравцов КириллКалинский НиколайЮлдошев ИброгимхалилЛарсен Ларс Олден   31'Эннин Ричи  74' (Берковский Илья (  74') Милсон  45' (Масоэро Лукас (  45')
Запасные: Каккоев НикитаМиладинович ИванКарасёв ПавелАнисимов АртурШарипов АльбертИгбун СильвестрГойло НикитаТкачук ДенисПенчиков ДаниилГорбунов Игорь
05 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

ЦСКА подошёл к матчу с прекрасным настроением. Новички идеально вписались, подарив уже две победы за два матча – сначала разделались со «Спартаком» в дерби, затем выбили «Сочи» из Кубка России. Особенно полезен пока турок Юсуф Язиджи. Из плохих новостей для Алексея Березуцкого только травма Антона Заболотного, полученная форвардом в Сочи. Поэтому в основу на матч против «НН» пришлось возвращать аж самого Алана Дзагоева, который составил компанию уже бессменной четвёрке новичков-легионеров.

«Нижний Новгород» не испугался фаворита. Вышли хорошо заряженными, уверенно шли в отбор, не боялись отвечать в позиционных атаках, даже заработали пару перспективных штрафных ударов. Довольно долго гости держали в узде соперника, но стандарты «армейцев» всё-таки сказались. Первый опасный момент создал Юсуф Язиджи. До ворот было метров 25, но он так круто пробил со штрафного, что едва не отправил мяч в «девятку». Рядом со штангой пролетел мяч.

Потом турку презентовали момент защитники «Нижнего Новгорода». Александров отдал ужасный пас назад, преобразовавшийся в выход один на один для Язиджи. Юсуф не стал сближаться с голкипером, пробил на точность в нижний угол, но тут гостей спасла штанга. Зато под самый занавес первого тайма не спас их арбитр. Кечкеш грубо снёс Карраскаля в метре от своей штрафной площади и Кукуяна позвали посмотреть повтор. Арбитр долго думал, изучал эпизод, а вернулся с довольно неожиданным вердиктом – красная карточка игроку «НН».

Кержаков успел ещё до перерыва восстановить трио центральных защитников, выпустив Масоэро, а Березуцкий отреагировал на удаление в стане противника уже после 15-минутного отдыха. Вместо Алана Дзагоева появился Бактиер Зайнутдинов. ЦСКА прибрал инициативу к своим ногам и, казалось, что гол всего лишь вопрос времени. Но не хватало «армейцам» точности и конкретики, «Нижний» без нервов оборонялся. Березуцкий даже бросил в бой двух форвардов (Яковлева и Эджуке), сняв куда менее атакующих футболистов – Медину и Фукса.

И очень классно отоборонялся «Нижний Новгород», позволив ЦСКА создать самый минимум, и только со стандартов. Подачу Язиджи от угла поля в свои ворота срезал Александров, но Нигматуллин не дал случиться автоголу. А под конец матча моменты ушли на второй план, кровавое столкновение совершили Марио Фернандес и Юлдошев. Оба покинули поле в окровавленных футболках, желаем здоровья футболистам!

Казалось, что всё, выстоял «Нижний Новгород», целый тайм отыграв в меньшинстве. Но на 6-й добавленной минуте прошёл банальный заброс в штрафную, затем скидка на Язиджи, и Юсуф в борьбе с Гоцуком смог точно пробить в угол - 1:0. Очень сложная победа ЦСКА, который в этом году пока очков не теряет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нижний Новгород
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окончен ЦСКА Москва 1:0 Нижний Новгород 1.40 4.60 9.00
06.03  14:00 Локомотив Москва ... Химки 1.60 4.10 5.50
06.03  14:00 Крылья Советов ... Арсенал Тула 1.80 3.60 4.60
06.03  16:30 Зенит ... Уфа 1.22 7.00 13.00
06.03  19:00 Динамо Москва ... Спартак Москва 2.24 3.55 3.25
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