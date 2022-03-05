Язиджи снова принёс победу ЦСКА: «армейцы» тайм играл в большинстве, но забили команде Кержакова только на последних секундах

В первом матче 20-го тура РПЛ сошлись ЦСКА и «Нижний Новгород».

ЦСКА подошёл к матчу с прекрасным настроением. Новички идеально вписались, подарив уже две победы за два матча – сначала разделались со «Спартаком» в дерби, затем выбили «Сочи» из Кубка России. Особенно полезен пока турок Юсуф Язиджи. Из плохих новостей для Алексея Березуцкого только травма Антона Заболотного, полученная форвардом в Сочи. Поэтому в основу на матч против «НН» пришлось возвращать аж самого Алана Дзагоева, который составил компанию уже бессменной четвёрке новичков-легионеров.

«Нижний Новгород» не испугался фаворита. Вышли хорошо заряженными, уверенно шли в отбор, не боялись отвечать в позиционных атаках, даже заработали пару перспективных штрафных ударов. Довольно долго гости держали в узде соперника, но стандарты «армейцев» всё-таки сказались. Первый опасный момент создал Юсуф Язиджи. До ворот было метров 25, но он так круто пробил со штрафного, что едва не отправил мяч в «девятку». Рядом со штангой пролетел мяч.

Потом турку презентовали момент защитники «Нижнего Новгорода». Александров отдал ужасный пас назад, преобразовавшийся в выход один на один для Язиджи. Юсуф не стал сближаться с голкипером, пробил на точность в нижний угол, но тут гостей спасла штанга. Зато под самый занавес первого тайма не спас их арбитр. Кечкеш грубо снёс Карраскаля в метре от своей штрафной площади и Кукуяна позвали посмотреть повтор. Арбитр долго думал, изучал эпизод, а вернулся с довольно неожиданным вердиктом – красная карточка игроку «НН».

Кержаков успел ещё до перерыва восстановить трио центральных защитников, выпустив Масоэро, а Березуцкий отреагировал на удаление в стане противника уже после 15-минутного отдыха. Вместо Алана Дзагоева появился Бактиер Зайнутдинов. ЦСКА прибрал инициативу к своим ногам и, казалось, что гол всего лишь вопрос времени. Но не хватало «армейцам» точности и конкретики, «Нижний» без нервов оборонялся. Березуцкий даже бросил в бой двух форвардов (Яковлева и Эджуке), сняв куда менее атакующих футболистов – Медину и Фукса.

И очень классно отоборонялся «Нижний Новгород», позволив ЦСКА создать самый минимум, и только со стандартов. Подачу Язиджи от угла поля в свои ворота срезал Александров, но Нигматуллин не дал случиться автоголу. А под конец матча моменты ушли на второй план, кровавое столкновение совершили Марио Фернандес и Юлдошев. Оба покинули поле в окровавленных футболках, желаем здоровья футболистам!

Казалось, что всё, выстоял «Нижний Новгород», целый тайм отыграв в меньшинстве. Но на 6-й добавленной минуте прошёл банальный заброс в штрафную, затем скидка на Язиджи, и Юсуф в борьбе с Гоцуком смог точно пробить в угол - 1:0. Очень сложная победа ЦСКА, который в этом году пока очков не теряет.