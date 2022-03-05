Экс-арбитр Хусаинов раскритиковал Кукуяна за удаление в матче ЦСКА – «Нижний Новгород»

Бывший российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал главного судью на матче ЦСКА – «Нижний Новгород» Павла Кукуяна, который в концовке первого тайма принял решение удалить с поля защитника нижегородцев Акоша Кечкеша после просмотра видеоповтора.

Хусаинов заявил, что совершенно не согласен с решением Кукуяна показать красную карточку Кечкешу. Экс-арбитр убеждён, что судья никогда бы не решился удалить за такой фол представителя одного из топ-клубов России.

«А если бы игрок армейцев совершил такой фол, его бы удалили с поля? Нет, конечно, никогда в жизни! К топ-командам совершенно другое отношение. Будь Кечкеш игроком «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, он бы остался на поле сто процентов», – приводит слова Сергея Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Хусаинов пояснил, что фол был совершён практически на фланге, и до ворот было достаточно далеко, поэтому нельзя было показывать красную карточку.

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