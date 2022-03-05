Футболисты «Урала» отправились в Краснодар на поезде

Футболисты «Урала» отправились на игру с «Краснодаром» в вагоне поезда, вследствие закрытия воздушного пространства над обширными районами на юге Российской Федерации. Это связано с риском внештатного инцидента из-за осложнившейся ситуации на Украине, которая может спровоцировать террористические атаки по российским самолетам.

В результате футболисты решили выбрать в качестве альтернативы передвижение в вагоне поезда. Матч между «Краснодаром» и «Уралом» в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги состоится седьмого марта, начало встречи - в 14 часов. В первом круге «Урал» уступил у себя дома со счетом 0:3.