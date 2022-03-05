Ганчаренко посетил матч ЦСКА – «Нижний Новгород»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко посетил домашний матч «армейцев» против «Нижнего Новгорода» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Матч проходит на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене».

44-летний белорусский специалист являлся главным тренером ЦСКА с 2016 по 2021 годы. Виктор Ганчаренко с «армейцами» дважды становился вице-чемпионом России, а также в 2018 году завоевал Суперкубок страны. После этого белорус работал в «Краснодаре», но в данный момент является безработным.

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