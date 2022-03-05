«Бред бредовый»: Комментатор «Матч ТВ» в прямом эфире раскритиковал удаление нижегородца Кечкеша в матче с ЦСКА

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Артём Шмельков резко раскритиковал судейскую бригаду в прямом эфире во время матча ЦСКА – «Нижний Новгород». Комментатор возмутился решением судей удалить с поля защитника нижегородцев Акоша Кечкеша в концовке первого тайма.

В одном из эпизодов Кечкеш сбил Карраскаля, неподалёку от правого угла штрафной площади. Арбитр в поле Павел Кукуян сперва показал нарушителю жёлтую карточку, но по совету видеоассистентов долго пересматривал повтор эпизода, и принял решение удалить игрока гостей.

«Бред бредовый», – заявил в эфире Артём Шмельков, оставшись при своём мнение, что удалять Кечкеша по итогам этого эпизода было нельзя. При этом комментатор не столько критиковал российских судей, сколько новые современные трактовки Международной федерации футбола (ФИФА).

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