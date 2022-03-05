Боярский высказался о том, каким станет российская Премьер-лига без легионеров

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказался по поводу возможного массового отъезда иностранных футболистов из чемпионата России.

В данный момент российский спорт оказался под серьёзными санкциями из-за событий на Украине – российские клубы и сборная уже были отстранены от международных соревнований. По слухам, ФИФА в ближайшее время может разрешить всем легионерам в российском футболе расторгнуть свои контракты и отправится играть в другие страны.

Михаил Боярский уверен, что такое развитие событий очень негативно повлияет на российскую Премьер-лигу, которая существенно потеряет в зрелищности, и можно будет только гадать, как после потери всех легионеров сможет заиграть, к примеру, «Краснодар», который славился своим стремлением играть в атакующий футбол.

«Пока самые сильные легионеры остались, но если уйдут и они, то наш футбол потеряет зрителя. Без техничных и умных футболистов любой матч станет менее зрелищным», – приводит слова Михаила Сергеевича Sport24.