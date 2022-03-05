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Клаудиньо назван лучшим футболистом «Зенита» в феврале

05 Марта 2022 • 18:45 Комментировать
Зенит
...
Уфа
07.03 16:30

25-летний бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо назван лучшим футболистов команды по итогам февраля. Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба «сине-бело-голубых».

Клаудиньо сыграл 3 матча за «Зенит» в феврале. Сперва он отыграл в двух матчах 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса» (2:3, 0:0), а затем помог в рамках Премьер-лиги обыграть казанский «Рубин» (3:2), оформив голевой пас.

Клаудиньо уже в четвёртый раз за сезон удостаивается звания лучшего футболиста месяца в «Зените». Свой следующий матч питерцы проведут в понедельник, 7 марта, на своём поле против «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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ЗЕНИТ УФА
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