Алексей Березуцкий высказался о сильных сторонах Язиджи

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о сильных сторонах турецкого новобранца армейцев Юсуфа Язиджи, который уже успел проявить себя и забить гол в ворота «Спартака» (2:0).

«Языджи очень хорошо чувствует игру. Он видит свободные зоны, отлично исполняет стандартные положения, на сборах таким образом отдал несколько голевых передач. Языджи может сам искать зоны, выбирать позицию, он всегда нацелен на обострение», – приводит слова Алексея Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 5 марта, московский ЦСКА проведёт свой матч 20-го тура российской Премьер-лиги. В родных стенах «армейцы» примут в гости «Нижний Новгород». Юсуф Язиджи вошёл в стартовый состав столичной команды. За событиями матча вы сможете следить в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.