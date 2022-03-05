РПЛ и ФНЛ рассматривают возможность обжаловать своё исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

Российская Премьер-лига и Футбольная национальная лига выступили с заявлением после своего исключения из Ассоциации европейских футбольных лиг.

Лиги подтвердили, что получили уведомление о своём исключении от Ассоциации европейских футбольных лиг, которая является консультативным органом и площадкой для выработки позиций по разным вопросам, относительно развития футбола на континенте.

«В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания исключения из членов ассоциации и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», – говорится в заявлении.

По слухам, после этого исключения может быть дан зелёный свет всем иностранным футболистам, играющим в России – им может быть позволено в одностороннем порядке разорвать свои контракты с российскими клубами и трудоустроиться в других странах.