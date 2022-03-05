Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ и ФНЛ рассматривают возможность обжаловать своё исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

05 Марта 2022 • 18:21 Комментировать

Российская Премьер-лига и Футбольная национальная лига выступили с заявлением после своего исключения из Ассоциации европейских футбольных лиг.

Лиги подтвердили, что получили уведомление о своём исключении от Ассоциации европейских футбольных лиг, которая является консультативным органом и площадкой для выработки позиций по разным вопросам, относительно развития футбола на континенте.

«В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания исключения из членов ассоциации и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», – говорится в заявлении.

По слухам, после этого исключения может быть дан зелёный свет всем иностранным футболистам, играющим в России – им может быть позволено в одностороннем порядке разорвать свои контракты с российскими клубами и трудоустроиться в других странах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фнл РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.03  19:00 ЦСКА Москва ... Нижний Новгород 1.45 4.60 7.00
06.03  14:00 Локомотив Москва ... Химки 1.60 4.10 5.50
06.03  14:00 Крылья Советов ... Арсенал Тула 1.80 3.60 4.60
06.03  16:30 Зенит ... Уфа 1.22 7.00 13.00
06.03  19:00 Динамо Москва ... Спартак Москва 2.24 3.55 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
18:45 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо назван лучшим футболистом «Зенита» в феврале
18:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Нижний Новгород»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:25 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий высказался о сильных сторонах Язиджи
18:21 · Россия. Премьер-лига
РПЛ и ФНЛ рассматривают возможность обжаловать своё исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг
18:15 · Россия. Премьер-лига
Названы стартовые составе на матч ЦСКА – «Нижний Новгород»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил выступления Чалова за «Базель», намекнув на его возвращение в ЦСКА
17:13 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Марио Фернандес и Акинфеев – безупречные профессионалы»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Лоськов не будет руководить «Локомотивом» в матче против «Химок»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Волнуюсь, но я уверен в своих силах»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Фукс не планирует покидать ЦСКА
15:24 · Россия. Премьер-лига
Бузникин отказался комментировать уход Классона
14:04 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о состоянии футболистов «Зенита»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Классон ушел из «Краснодара»
12:25 · Россия. Премьер-лига
РПЛ планирует отменить обязательное ПЦР-тестирование футболистов
11:47 · Россия. Премьер-лига
Милонов не боится отъезда легионеров
Все новости
Рекомендуем