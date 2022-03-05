Названы стартовые составе на матч ЦСКА – «Нижний Новгород»

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором московский ЦСКА сыграет на своём поле с «Нижним Новгородом». В основе «армейцев» выйдут сразу несколько новичков, включая Язиджи, Медину, Карраскаля и Гбамена.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев, Обляков, Бийол, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен.

Стартовый состав «Нижнего Новгорода»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

Стартовый свисток в матче ЦСКА – «Нижний Новгород» будет дан в 19:00 по московскому времени. За событиями матча вы сможете следить в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.