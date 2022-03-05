Алексей Березуцкий оценил выступления Чалова за «Базель», намекнув на его возвращение в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о 23-летнем воспитаннике «армейцев» Фёдоре Чалове, который ныне играет в швейцарском «Базеле» по арендному соглашению.

Березуцкий доволен тем, что Чалов согласился сменить обстановку после того, как получал недостаточно игрового времени в ЦСКА. Также тренер следит и за выступлениями других «армейцев», которые отправились набираться опыта и игровой практики в аренды. У них у всех есть шансы вернуться в московский клуб, доказав свою профпригодность.

«Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу. Все они вполне могут к нам вернуться», – приводит слова Алексея Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Чалов оформил дубль в матче против «Санкт-Галлена» (2:2) в минувший четверг, 3 марта.