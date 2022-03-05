Медина: «Марио Фернандес и Акинфеев – безупречные профессионалы»

Новобранец московского ЦСКА Хесус Медина высказался о своей новой команде, выделив в ней ветеранов Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса, охарактеризовав их с наилучшей стороны.

«У каждого есть свои козыри, общий уровень высок. Когда я убедился в этом на сборах, был очень обрадован. Знал Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева по чемпионату мира–2018, это безупречные профессионалы, очень сильные игроки », – приводит слова Хесуса Медины пресс-служба ЦСКА.

Также Медина отметил Бруно Фукса, с которым пересекался по отборочным матчам на Олимпийские игры в Пекине, и подружился с коллегой. Хесус отметил, что Фукс «голоден до футбола», и после длительного периода без игры желает проявить себя с самой лучшей стороны.

Московский ЦСКА сыграет дома сегодня, 5 марта, против «Нижнего Новгорода» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги.